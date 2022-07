Settorosa, che peccato! L’Italia ko contro l’Olanda, sfuma il bronzo al Mondiale

SportFair

Che peccato! L’Italia della pallanuoto ha fallito l’appuntamento con la medaglia di bronzo ai Mondiali a Budapest. Sul gradino più basso del podio l’Olanda che è riuscita a sfruttare gli errori del Setterosa. Le azzurre hanno pagato grandissime difficoltà nella seconda parte della gara, l’Olanda è salita in cattedra e ha dimostrato la superiorità. Il pronostico della vigilia è stato confermato, l’avvio di partita dell’Italia era stato molto incoraggiante.

Partenza sprint dell’Italia che si dimostra in giornata e chiude il primo quarto in vantaggio di 2-1. Nel secondo quarto il tema dell’incontro non cambia, il Settorosa chiude in vantaggio ancora sul 2-1 e il vantaggio è di due marcature. Nel terzo e quarto periodo l’Italia fa una fatica enorme, il gol manca addirittura per 20 minuti. L’Olanda scappa e sigla 5 gol, l’Italia risponde solo con una marcatura nel finale. Finisce 5-7. E’ bronzo Olanda, quarta l’Italia.