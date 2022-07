Settebello, che goduria! In finale ai Mondiali di Budapest per difendere il titolo iridato

SportFair

Una sfida combattuta, come sempre, che vale tanto, tantissimo. Questo pomeriggio, a Budapest, la Nazionale italiana maschile di Pallanuoto ha sfidato la Grecia nel match valido per le semifinali dei Mondiali 2022. Il Settebello si è mostrato solido e unito, ma la squadra ellenica non si è fatta trovare impreparata e ha risposto presente agli azzurri.

Una sfida sempre punto a punto, tiratissima, fino agli ultimi minuti di gioco. A 58 secondi dal fischio finale, Francesco Di Fulvio ha segnato la rete decisiva, che ha portato gli azzurri sul +2. Splendida partita anche del portiere azzurro, Del Lungo, anche lui decisivo oggi in vasca. La Grecia ha tentato l’impossibile nei secondi finale, ma è l’Italia a festeggiare!

Il Settebello del Ct Campagna vince 11-10 ed è dunque in finale, per la settima volta nella storia, ai Mondiali e potrà difendere il titolo conquistato nel 2019. Gli azzurri attendono di sapere chi tra Spagna, sconfitta in finale nel 2019, e la Croazia, sarà l’avversaria in finale.