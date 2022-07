Grande scatto di Leclerc in partenza al GP di Francia: il ferrarista ancora primo, bene Hamilton e Alonso | VIDEO

SportFair

E’ iniziato lo spettacolo del GP di Francia. In qualifica si è confermato ancora una volta il più forte Leclerc, il ferrarista è veramente uno specialista. Al suo fianco Verstappen. Continua il duello bellissimo per la vittoria del Mondiale, Ferrari e Red Bull sono i team più forti, il distacco in classifica lascia tutto aperto per la vittoria finale. L’ultimo gran premio in Austria ha visto il successo del monegasco, sfortunato Sainz costretto al ritiro per un problema.

Ottima partenza di Leclerc che riesce a mantenere la prima posizione, al secondo posto Verstappen. Grande scatto di Hamilton che si è portato al terzo posto. Quarto Perez, grande anche Alonso. Sainz in 13esima posizione. Verstappen in pressing su Leclerc.