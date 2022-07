Il calciatore Scarpa contro la… scarpa del guardalinee: il centrocampista crolla a terra, il siparietto in campo | VIDEO

SportFair

Il mondo del calcio regala anche momenti curiosi nel corso delle partite. L’ultimo si è registrato in Copa Libertadores, in occasione della gara tra Cerro Porteño e Palmeiras, il match è stato caratterizzato da un episodio molto particolare. Il centrocampista del Palmeiras Gustavo Scarpa e l’assistente Alexander Guzman sono diventati virali sui social. Il motivo? Scarpa era intento a battere un calcio d’angolo, quando ad un certo punto è crollato a terra senza riuscire a colpire il pallone.

Il replay ha poi chiarito l’episodio. Il calciatore ha colpito il piede del guardalinee ed è finito in terra. L’arbitro ha fermato il gioco per chiedere spiegazioni sull’accaduto. L’errore è stato commesso dal guardalinee, le immagini mostrano il movimento in avanti di Guzman per controllare da più vicino la situazione in area di rigore. Il gesto è stato veloce e Scarpa non è riuscito a fermarsi in tempo. La vicenda si è sistemata senza problemi e la partita è ripresa in assoluta tranquillità.