Scandalo nel calcio, due match promozione finiscono 95-0 e 91-1: la Federcalcio apre un’indagine

Un altro scandalo ha travolto il calcio africano. Nell’occhio del ciclone sono finite due partite decisive per la promozione nella prima divisione della Sierra Leone, i risultati sono stati veramente assurdi e in due partite sono stati realizzati addirittura 187 gol. Domenica scorsa si è giocato l’ultimo turno della Super 10 Eastern Regional, con due squadre in corsa per il secondo posto decisivo per la qualificazione ai playoff. Gulf FC e Kahunla Rangers FC si sono presentate a pari punti contro rispettivamente Ququima Lebanon e Lumbebu United, con i primi avanti nella differenza reti.

All’intervallo i Rangers erano in vantaggio 2-0 mentre, nell’altro incontro, il Gulf vinceva 10-0. A quel punto si è verificato l’incredibile, i Rangers hanno segnato 93 gol nel secondo tempo e la partita si è conclusa sul risultato di 95-0. Anche nell’altro match si è registrato qualcosa di veramente sospetto, il Ququima Lebanon è letteralmente crollato e il Gulf ha messo a segno addirittura 81 reti e la sfida si è conclusa 91-1. L’arbitro della partita tra Gulf e Ququima Lebanon ha deciso di lasciare il campo per lo spettacolo mortificante ed è stato sostituito dal quarto uomo. La Federcalcio della Sierra Leone ha deciso di intervenire ufficialmente ed è stata aperta un’indagine per “risultati non realistici”.