Sara Errani si ritira dal torneo di Varsavia: problemi alla schiena per l’azzurra

E’ in corso il torneo di tennis a Varsavia e il rendimento per i colori azzurri è stato dai due volti: Jasmine Paolini ha scaccato il pass per i quarti di finale mentre Sara Errani è stata costretta al ritiro. La competizione entra sempre più nel vivo e sono in corso gli ottavi di finale per decidere le qualificate ai quarti di finale. Niente da fare per Sara Errani, costretta al forfait.

L’azzurra è scesa in campo per gli ottavi di finale contro Kateryna Baindl. La partita non è stata mai in discussione a causa dei problemi alla schiena dell’azzurra. L’ucraina chiude il primo set senza problemi sul punteggio di 2-6. Nel secondo set la situzione non migliora, anzi peggiora: sul risultato di 0-3 Sara Errani alza bandiera bianca e si ritita.