Sainz verso la penalità nel GP di Francia: già tre power unit usate, rischia di partire ultimo

Il GP in Austria ha confermato la forza della Ferrari, l’ultimo appuntamento del campionato di Formula 1 si è concluso con la vittoria di Leclerc. E’ stata una gara spettacolare che ha messo in mostra le capacità del monegasco: il ferrarista ha vinto la gara con problemi all’acceleratore e gli ultimi giri sono stati di grande tensione. Leclerc accorcia ulteriormente su Verstappen e la corsa al Mondiale è sempre più aperta. La Ferrari è molto veloce, ma dovrà risolvere i problemi di affidabilità.

La Rossa ha fallito la possibilità di piazzare una grande doppietta a causa del ritiro di Sainz, lo spagnolo è stato molto sfortunato e non è riuscito a confermare la vittoria di Silvertstone. Sainz è distante 75 punti da Verstappen e 37 dal compagno Leclerc, la Ferrari potrebbe adesso pensare agli ordini di scuderia. La situazione rischia di peggiorare anche nella prossima gara, lo spagnolo deve fare i conti con una situazione delicata per quanto riguarda la rotazione dei motori. La power unit di ieri era già la terza stagionale, è molto concreta l’ipotesi di ricevere una penalità tra due settimane in Francia. La Ferrari avrà due soluzioni a disposizione: montare una nuova unità e partire ultimo nel prossimo gran premio, oppure riutilizzare un motore vecchio e rimandare la penalità.