E’ la prima volta di Sainz, il ferrarista trionfa a Silverstone! Rovinata la gara di Leclerc che chiude quarto e Verstappen limita i danni

E’ successo veramente di tutto al gran premio a Silverstone, nuovo appuntamento del campionato di Formula 1. La gara è stata veramente emozionante, si sono registrati continui ribaltoni in avvio e nel finale. Sainz scatta in pole position, alle sue spalle Verstappen e Leclerc. La partenza dell’olandese è ottima e il pilota della Red Bull si porta in prima posizione. Hamilton supera Leclerc. Poi un gravissimo incidente e le bandiere rosse: le vetture coinvolte nell’incidente sono state la Mercedes di Russell, la Williams di Albon e l’Alfa Romeo di Zhou. Danni anche per l’AlphaTauri di Tsunoda. Bruttissimo incidente per Zhou che si ribalta e finisce fuori pista.

Nella seconda ripartenza Sainz riesce a mantenere la posizione su Versteppen, contatto tra Leclerc e Perez e ala danneggiata. Al dodicesimo giro problemi per Verstappen e causa di una foratura, problemi anche nella monoposto e l’olandese perde tantissimo e posizioni. I due ferraristi si trovano in testa, con Hamilton in giornata di grazia. Al 39esimo giro un altro colpo di scena: si ferma Ocon ed entra la safety car. Leclerc deve difendersi con gomma dura da Sainz e Hamilton che hanno gomma soft. Sainz supera Leclerc e scappa. Il monegasco è in grossa difficoltà con le gomme e viene superato da Perez e poi Hamilton.

Vince Sainz ma la strategia della Ferrari è destinata a far discutere. Leclerc non è rientrato ai box per cambiare le gomme dopo la safety gara e la sua gara è stata rovinata nel finale. Il monegasco ha perso altri punti pesantissimi per la classifica generale. Vince Sainz, poi Perez, Hamilton e Leclerc. Settimo Verstappen. Prima vittoria in carriera per Sainz.

Le dichiarazioni

Sainz: “è fantastico vincere, dopo 150 gara. E’ una giornata speciale. Hamilton è stato molto pericoloso. Non è stato facile, ho faticato con il bilanciamento, ho avuto problemi sull’anteriore sinistro. La safety car mi ha dato la possibilità di vincere. Voglio ringraziare tutti, Silverstone è un posto speciale”.

Perez: “è stata una grande rimonta, non è stato facile. Bellissima battaglia con Leclerc e Hamilton. Al primo giro ho avuto un danno pesante, poi sono stato in grado di rimontare”.

Hamilton: “grazie al pubblico straordinario. Ho dato tutto contro le Ferrari, bravissimo Sainz. Bellissima la battaglia con Perez. Abbiamo perso un po’ di tempo al pit-stop, il passo è stato sempre importante. Il podio è un ottimo risultato”.