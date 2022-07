Sainz stacca tutti nelle FP1 del Gp d’Ungheria: una Ferrari in testa, Verstappen più veloce di Leclerc

SportFair

Gara da dentro o fuori. La Ferrari non può permettersi un nuovo passo falso, la situazione di classifica è delicata e il campionato è entrato nella fase decisiva. Il gran premio di Francia si è concluso a favore di Max Verstappen, l’olandese non sbaglia un colpo ed è il favorito per la vittoria finale. Leclerc è molto competitivo ma il ferrarista ha pagato sfortuna, errori e problemi di affidabilità.

Il campionato è ancora molto lungo ed è in grado di regalare sorprese. Si sono concluse le FP1 del GP d’Ungheria. Il più veloce è stato Sainz, il ferrarista è stato autore di un ottimo tempo. In seconda posizione Max Verstappen, terzo Leclerc e quarto la sorpresa Norris. Infine Russell, Perez e Hamilton.