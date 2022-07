Una Ferrari in testa alle FP2 a Silverstone: Sainz in forma, si conferma Hamilton

SportFair

Anche le Fp2 sono andate in archivio. Si torna in pista per il nuovo appuntamento di Formula 1 a Silverstone, il campionato entra sempre più nel vivo e continua il duello tra Ferrari e Red Bull. Nelle ultime gare si è registrato lo scatto di Max Verstappen, l’olandese non ha sbagliato mentre Leclerc si è scontrato con qualche problema di affidabilità e strategia da parte del team. La Ferrari sarà chiamata a rispondere, il campionato è ancora lungo e può regalare sorprese.

Le Fp1 non hanno regalato grosse indicazioni, sono state condizionate dalla pioggia e si sono concluse con il miglior tempo di Bottas, poi Hamilton, Sainz e Leclerc. La situazione si è ribaltata nelle Fp2. Il più veloce è stato di Sainz, in grande ripresa Hamilton al secondo posto. Poi Norris e Verstappen, quinto Leclerc. In settima posizione Perez, ottavo Russell.