Rybakina nella storia! E’ la prima tennista del Kazakistan in semifinale in un Major

Wimbledon sta regalando spettacolo puro a tutti gli appassionati di tennis. Sia nel torneo maschile che in quello femminile non mancano le sorprese e le vittorie memorabili e storiche, come quella di Elena Rybakina.

La tennista ha fatto la storia del Kazaistan, nonostante sia nata a Mosca, in Russia, diventando la prima di questo Paese, di entrambi i sessi, a raggiungere le semifinali in un Major. Rybakina ce l’ha fatta battendo Toljanovic in tre set, in un’ora e 51 minuti di gioco col punteggio di 4-6, 6-3, 6-3.

Rybakina affronterò domain Simona Halep per uno storico posto nella finalissima di sabato.