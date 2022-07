Elena Rybakina è la regina di Wimbledon: la russa partecipa con il passaporto kazako e supera Jabeur in finale

SportFair

Nell’anno dei no a russi e bielorussi alla partecipazione a Wimbledon, a causa della guerra tra Russia e Ucraina, una russa naturalizzata kazaka ha trionfato a Wimbledon al termine di una grande partita contro la tunisina Ons Jabeur: si tratta della 23 enne russa Elena Rybakina che è riuscita a scendere in campo perché in possesso del passaporto del Kazakistan. La Rybakina ha vinto la finale battendo la favorita Ons Jabeur, testa di serie numero 3. La tunisina ha commesso gravi errori sul più bello e la partita si è conclusa 3-6 6-2 6-2.

Inizio sprint di Ons Jabeur che ha vinto il primo set con il risultato di 3-6. Nel secondo set la rimonta di Rybakina che è salita in cattedra e ha dimostrato la superiorità di oggi. Un doppio 6-2 nel secondo e terzo set per la russa che ha permesso di vincere senza grossi problemi. Il risultato finale è stato sorprendente, totalmente inaspettato alla vigilia della competizione. La stessa Rybakina sembrava quasi non essersi resa conto dell’impresa, l’esultanza non è stata delle più scatenate.