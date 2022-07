Furto ai Mondiali di atletica: rubata la testa della mascotte di Eugene 2022, fotografo accreditato espulso dallo stadio

SportFair

Ai Mondiali di atletica ne succedono di tutti i colori. Mentre i campioni di tutto il mondo si sfidano in pista per i titolo iridati, dietro le quinte accadono anche episodi insoliti e sorprendenti. A Eugene, infatti, è stata rubata la testa della simpatica mascotte “Legend the Bigfoot”.

La mascotte sta intrattenendo sia gli atleti che il pubblico, riscuotendo enorme successo tra balli, coreografie, bagni nelle pozzanghere del percorso ad ostacoli e tanto altro. Ieri mattina, però, un terribile imprevisto per la mascotte: qualcuno ha rubato la testa del costume. Fortunatamente si è trattato di un ‘mistero’ risolto in poco tempo: la polizia è riuscita a trovarla rapidamente restituendola al proprietario.

A rubarla è stato un fotografo che lavorava ai Mondiali: “possiamo affermare che un fotografo accreditato è stato espulso dallo stadio in relazione a un’indagine per rapina. Questa è ora una questione di polizia e non avremo ulteriori commenti in questo momento“, hanno comunicato gli organizzatori della rassegna iridata.

A peggiorare la situazione, l’autore del crimine è stato registrato mentre faceva battute con la maschera addosso e le immagini sono state diffuse sui social network. Per il ladro si trattava di uno scherzo, uno scherzo durato poco e terminato malamente.