Mondiali Scherma, Rossella Fiamingo regala all’Italia la prima medaglia: bronzo per la siciliana

Nella prima giornata di finali dei Campionati Mondiali Il Cairo 2022 l’Italia conquista la sua medaglia numero uno grazie a Rossella Fiamingo, che è di bronzo nella spada femminile. La siciliana dei Carabinieri è stata protagonista della giornata di oggi, al termine della quale ha aggiunto al suo palmares il terzo metallo iridato individuale, che arriva dopo gli ori consecutivi del 2014 e del 2015. La spadista italiana, che è attualmente numero 4 al mondo e che quest’anno aveva già vinto l’argento europeo in Turchia, ha così coronato un’ottima stagione con questo ulteriore podio internazionale.

Fiamingo ha iniziato la giornata vincendo il primo assalto 15-6 contro la dominicana Violeta Ramirez Peguero e poi si è presa la rivincita sull’ucraina Vlada Kharkova, che l’aveva battuta nella finale europea di Antalya a giugno, imponendosi col punteggio di 15-9. Nei 16 successo alla priorità 15-14 contro la francese Auriane Mallo, mentre la certezza della medaglia è arrivata al turno successivo con la vittoria 15-11 contro l’estone Nelli Differt. In semifinale l’argento olimpico di Rio 2016 ha ritrovato Alexandra Ndolo, che ad Antalya aveva battuto ai quarti e che qui ha invece avuto la meglio 15-10. La tedesca si è aggiudicata l’argento, il titolo è andato alla coreana Sera Song.

“Quando mi hanno chiamato per la presentazione della semifinale ammetto che mi veniva da piangere – ha spiegato a fine gara la 31enne catanese – Sono soddisfatta a metà, ho la stessa sensazione dell’argento europeo: finchè non vinco l’oro non riesco a essere pienamente soddisfatta, ma dopo tanti anni senza medaglie mondiali sono contenta. Dopo gli Europei ho pensato ‘forse sono tornata’, però volevo una conferma e oggi l’ho avuta“.

“Sono felice di essere qui – ha proseguito commossa l’azzurra – nonostante tante difficoltà fisiche e mentali. Dopo gli Europei ho avuto anche il Covid, non stavo benissimo, ma non mi interessava, volevo arrivare qui e ci sono riuscita dando tutto: ogni assalto per me è stato come una finale“.