Rosati come Elisa Esposito: rinnovo in… corsivo per il portiere della Fiorentina | VIDEO

SportFair

E’ in corso il calciomercato estivo e le squadre del campionato di Serie A sono sempre più scatenate tra colpi di mercato e rinnovi. Un club particolarmente attivo è la Fiorentina che ha deciso di ripartire con Vincenzo Italiano in panchina. La rosa è già molto competitiva per confermare almeno il risultato dello scorso campionato, sono state avviate le trattative per concludere almeno 3-4 colpi di un certo spessore. Antonio Rosati e la Fiorentina hanno deciso di rinnovare il contratto in scadenza, l’annuncio è arrivato direttamente dall’estremo difensore.

Rosati è un portiere di grande esperienza che nel corso della carriera ha indossato tante maglie. E’ il terzo portiere e si è dimostrato sempre molto affidabile, dentro e fuori dal campo. E’ una persona molto apprezzata dai compagni e un suo video è diventato virale sul web. Rosati ha annunciato il rinnovo del contratto in… corsivo. “Tifosiiii, ho rinnovatiooo”, ha detto il portiere dopo aver sollevato le lenti dei suoi occhiali. Il corsivo è diventato il tormentone di Tik Tok ed è stato rispolverato dall’influencer Elisa Esposito, la professoressa che è si ritrovata star dei social.