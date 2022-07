Tocco a seguire e tiro di controbalzo: Romario incanta a 56 anni | VIDEO

SportFair

Romário de Souza Faria, meglio noto solo come Romario è stato uno degli attaccanti più forti in circolazione. Si è laureato campione del Mondo con il Brasile nel 1994 e ha vinto due volte la Coppa America, in più ha conquistato tanti premi a livello personale. Nel corso della carriera ha indossato tantissime maglie: nei primi anni Vasco da Gama, Psv, Barcellona, Flamengo e Valencia. Poi Fluminense, Miami, Adelaide Utd e ancora Vasco da Gama.

Il classe 1966 si è confermato in grande forma, a 56 anni continua ad incantare nel campo di calcio. Le qualità dal punto di vista tecnico sono ancora enormi, una giocata del brasiliano è diventata virale sui social: tocco a seguire e tiro di controbalzo, il gol di Romario è da stropicciarsi gli occhi, gli avversari sono rimasti a bocca aperta, i compagni hanno portato il calciatore in trionfo e il pubblico si è alzato in piedi.