Roma, il primo gol di Dybala con la maglia giallorossa: la Joya già in grande forma | VIDEO

Paulo Dybala si è subito ambientato con la nuova maglia della Roma. Il club giallorosso ha piazzato un grande colpo con l’arrivo del calciatore argentino, il suo rendimento è stato un po’ condizionato da qualche infortunio di troppo ma le qualità non sono mai state in discussione. L’attaccante si è allenato per la seconda volta in gruppo, a disposizione dell’allenatore Mourinho. Dybala ha svolto lavoro atletico e tattico e si è già dimostrato in buona condizione.

E’ arrivato il primo gol di Dybala con la maglia della Roma: cross dalla fascia sinistra, l’argentino tira di prima intenzione e supera il portiere avversario. Subito tanti applausi da parte dei compagni e dello staff tecnico. In mattinata ha svolta un lavoro personalizzato. Infine è andato in scena un colloquio tra Ryan Friedkin e Tiago Pinto per valutare le prossime mosse di calciomercato.