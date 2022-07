Roglic si ritira dal Tour de France: “grazie a tutti per il supporto”

SportFair

Alla partenza della 15ª tappa del Tour de France arriva una notizia dalla Jumbo Visma: per il secondo anno consecutivo Primoz Roglic si ritira dalla Grande Boucle. Lo sloveno accusa ancora problemi fisici dopo la caduta di quest’anno.

Lontano dalla testa della classifica generale, ha lavorato per il compagno di squadra Jonas Vingegaard, attuale maglia gialla. Roglic era 21° assoluto e il suo terzo posto nella Super Planche des Belles Filles è stato il suo miglior piazzamento.

“Sono orgoglioso del mio contributo alla classifica attuale e sono fiducioso che la squadra realizzerà le nostre ambizioni gialloverdi (per Vingegaard e Van Aert). Grazie a tutti per il grande supporto”, ha dichiarato lo sloveno in un comunicato diffuso da Jumbo.