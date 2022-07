Clamoroso in Austria, a fuoco la Ferrari di Sainz: attimi di paura al Red Bull Ring | VIDEO

SportFair

Il GP d’Austria, come sempre, regala forti emozioni ed in pista non mancano i colpi di scena. Dopo una gara con la Ferrari tra i protagonisti, in lotta con la Red Bull di Max Verstrappen, con Perez uscito subito alla partenza, il team di Maranello deve fare i conti con un nuovo problema.

Al 58° giro della gara in corso al Red Bull Ring, la monoposto di Carlos Sainz ha avuto dei problemi: lo spagnolo è stato costretto ad accostarsi e le immagini hanno ftto allarmare davvero tutti. L’auto di Sainz, infatti, è andata a fuoco e lo spagnolo ha avuto difficoltà ad uscire dall’abitacolo, con la Ferrari in movimento.

Per fortuna Sainz è riuscito ad abbandonare la sua Ferrari e si è seduto, sconsolato, su un marciapiede.