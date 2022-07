Vittoria con… sofferenza! Leclerc ritrova il successo in Austria, a fuoco la Ferrari di Sainz: splendido 6° posto per Schumacher

SportFair

Ancora una gara ricca di pathos! Al Red Bull Ring, con i piloti della F1 in pista, lo spettacolo non è mancato di certo. Il Gp d’Austria è iniziato con un problema per la Red Bull, con Perez finito fuori pista: il pilota della Red Bull è stato doppiato ed è rientrato definitivamente ai box al giro numero 27. Le Ferrari sono apparse subito competitive e pronte per una bella battaglia per la vittoria.

E così, effettivamente, è stato: Leclerc e Sainz sono stati i protagonisti della gara di questo pomeriggio in Austria, in lotta con Max Verstappen. Non sono mancati però i colpi di scena: con i ferraristi in corsa per un podio certo, al 58° giro Carlos Sainz è stato costretto al ritiro: lo spagnolo ha accusato un problema con la sua monoposto, si è accostato fuori dalla pista e la sua vettura è andata a fuoco.

Immagini spaventose quelle di questi pomeriggio, con Sainz in difficoltà: lo spagnolo non riusciva ad abbandonarela sua monoposto, completamente in fiamme ed in movimento, ma con l’aiuto dei commissari di pista è uscito incolume dalla sua Ferrari.

Sul finale non è mancata poi un pizzico di sofferenza: Leclerc, in testa alla corsa, ha infatti iniziato ad accusare qualche problema alla guida della sua monoposto, con l’acceleratore che a volte si bloccava. Nonostante questo e la minaccia di Verstappen alle spalle, Leclerc è riuscito comunque ad aggiudicarsi la vittoria.

Il “Predestinato” ritrova il successo, dopo ben 5 gare senza podio, e riporta la Ferrari alla vittoria in Austria 19 anni dopo Schumacher.

Sul podio con Leclerc troviamo Verstappen, secondo e Hamilton, terzo. Splendido sesto posto per Mick Schumacher, a punti per la seconda volta in carriera, mentre chiude la top 10 Fernando Alonso.

Le parole dei top-3

Leclerc: “è stata una gran bella gara, il passo c’era, all’inizio abbiamo fatto una bella lotta con max ed è stato incredibilmente difficile, l’acceleratore si bloccava, è stato difficile ma siamo riusciti a portare la macchina al traguardo. Sapevo che non era un momento di motore, era il pedale che mi dava sensazioni bozzarrre, per fortunal ‘ho portata a fine gara. E’ una vittoria necessaria, le ultime gare sono state difficili per me e per il team, dimostrare che la macchina è competitiva èp importante“.

Verstappen: “giornata complicata, abbiamo iniziato a soffrire con le gomme immediatametne, troppo complicato per attaccare charles. è bellissimo vedere questa battaglia“.

Hamilton: “non me lo aspettavo, ieri è stata una giornata difficile, ne sono molto grato, un ottimo terzo posto e tanti punti. Adesso puntiamo sempre a migliorare“.