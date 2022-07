Debutto difficile per l’Italia agli Europei femminili, la Francia vince 5-1! Martina Piemonte segna il gol della bandiera

SportFair

Il debutto delle Azzurre agli Europei di calcio femminile è stato davvero complicato. Il percorso delleitaliane nella rassegna continentale inizia in salita con una pesante sconfitta contro la Francia.

L’Italia di Milena Bertolini non è riuscita a brillare nel primo match agli Europei ed è uscita sconfitta per 5-1 contro le francese, con Martina Piemonte che ha provato a metterci una pezza con una rete al 77′.

La Francia ha approfittato di un inizio sotto tono delle azzurre, segnando una goleada nel primo tempo: i 5 gol delle francesi, infatti, sono stati segnati nei primi 45 minuti di gioco. Milena Bertolini ha procato poi a dare una volta al match con alcune sostituzioni e Martina Piemonte è riuscita a dare un po’ di carica alle sue compagne, che sono riuscite a gestire meglio il match.

Una sconfitta che serve alle azzurre per non commettere più gli stessi errori e per trovare la carica giusta per il riscatto. L’Italia tornerà in campo giovedì conto l’Islanda.