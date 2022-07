Leclerc sfreccia all’Hungaroring: sue le FP2 del Gp d’Ungheria, Norris tra le due Ferrari

SportFair

E’ terminata la prima giornata di lavoro in pista all’Hungaroring. I piloti della Formula 1 hanno appena concluso la seconda sessione di prove libere del Gp d’Ungheria, che vede di nuovo la Ferrari davanti a tutti.

Questa volta è la SF di Leclerc a piazzarsi in testa alla classifica dei tempi, seguita da Lando Norris e da Carlos Sainz. Quarto tempo invece per il campione in carica e leader del Mondiale Max Verstappen, che si lascia alle spalle il suo ex compagno di squadra Daniel Ricciardo e Fernando Alonso.

Settimo posto per Sebastian Vettel, che ieri ha annunciato il suo addio alle corse a fine stagione, seguito da Russell, Perez e Bottas. Appena fuori dalla top 10 invece Lewis Hamilton, 11°.