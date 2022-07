Verstappen si prende le Fp1 del Gp d’Austria, Sainz settimo: pomeriggio le qualifiche al Red Bull Ring

SportFair

E’ iniziata l’attività in pista al Red Bull Ring. I piloti sono saliti a bordo delle loro monoposto per la prima sessione di prove libere di questo weekend Sprint. In attesa delle qualifiche di oggi pomeriggio, Max Verstappen è stato il più veloce, col tempo di 1.06.302, sul circuito di casa del suo team.

L’olandese della Red Bull si è lasciato alle spalle, nelle FP1 del Gp d’Austria, Leclerc e Russell. Quarti posto per Perez, seguito da Hamilton e Magnussen, mentre Sainz, vincitore del Gp di Silverstone ha chiuso con un settimo posto.