Jokic da record, il rinnovo è stellare: mai nessuno come lui nella storia NBA

Il mercato NBA sta regalando spettacolo e colpi di scena inaspettati. Dopo la richiesta di cessione di Kevin Durant, a lasciare senza parole è il rinnovo record di Jokic: una cifra stellare per il serbo.

La stella NBA ha firmato un rinnovo quinquennale con i Nuggets e sarà il contratto più ‘costoso’ della storia: si parla di 270 milioni lordi. Jokic riceverà 46,5 milioni di dollari il primo anno, per poi aumentare di stagione in stagione: 50,2 nella 2ª, 53, 9 alla 3ª, 57,7 alla 4ª più un quinto anno in cui ha la possibilità di uscire dal contratto e non incassare i 61,5 milioni previsti in tale rinnovo.