Le quiet room di Wimbledon si trasformano in stanze del sesso: pensate per meditare, ma “si sentono strani rumori”

SportFair

Non solo tennis a Wimbledon. Mentre i campioni si sfidano sui campi in erba dell’All England Club, nella scalata verso la vittoria finale di questa edizione insolita dello Slam britannico, che non assegna punti a seguito della decisione di escludere i tennisti russi e bielorussi, nelle quiet room succedono cose strane.

Sembra infatti, che le stanze pensate dagli organizzatori per permettere ai fan di meditare, vengano utilizzate per altri scopi. Una coppia un po’… agitata, è stata vista uscire da una delle cabine.

Uno spettatori, che sperava di usare una stanza per un periodo di tranquilla riflessione, ha detto al Sun di aver sentito una coppia che si baciava nella porta accanto.

Le Quiet Room sono spazi in cui gli “ospiti possono ritirarsi per un momento di meditazione, preghiera o riflessione privata o semplicemente per sfuggire alla folla“, ma sembrano essersi trasformate in stanze del sesso.

Un membro del personale è stato incaricato di presidiare gli ingressi alle stanze ma ci sono sessioni durante il giorno in cui nessuno gestisce chi entra.