Quanto ha guadagnato Sinner con i quarti a Wimbledon? La cifra è già altissima

SportFair

Jannik Sinner continua a portare sempre più in alto i colori italiani. Il tennista classe 2001 si è già messo in grande mostra a Wimbledon e agli ottavi di finale è stato protagonista di una prestazione fantastica contro Carlos Alcaraz. L’azzurro ha chiuso i conti con il punteggio di 3-1, si sono affrontati due tennisti dal futuro assicurato ma che già rappresentano certezze per il presente.

Quanto ha guadagnato Sinner con i quarti a Wimbledon? L’italiano ha raggiunto un risultato eccezionale, ma non ha intenzione di fermarsi ed è già concentrato in vista del prossimo maatch. L’italiano si è portato a casa, con la qualificazione ai quarti di finale, 310.000 sterline (circa 359.815 euro). Il passaggio in semifinale garantirebbe, invece, 535.000 sterline (circa 620.971 euro).