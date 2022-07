Quanto ha guadagnato Sinner a Wimbledon? Il bottino dell’azzurro eliminato ai quarti di finale

SportFair

Il sogno di Jannik Sinner e di tutti gli italiani si è infranto ieri ai quarti di finale di Wimbledon, quando Novak Djokovic, dopo aver perso i primi due set, è riuscito a rimontare sull’altoatesino, eliminandolo dallo Slam britannico in corso all’All England Club di Londra.

Jannik Sinner si è imposto nei primi due set, per poi cedere al serbo, ex numero 1 al mondo sull’erba inglese, ma torna a casa comunque soddisfatto del suo lavoro, consapevole di poter fare molto meglio e di dover lavorare ancora duramente per continuare la sua scalata.

Sinner, inoltra, torna a casa anche con… le tasche piene. Essere arrivato ai quarti di finale a Wimbledon, infatti, consente al giovane tennista di intascare ben 310 mila sterline, ovvero 361 mila euro.