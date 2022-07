Quanto ha guadagnato Musetti con la vittoria ad Amburgo? Cifre e montepremi per l’azzurro

SportFair

Lorenzo Musetti è stato protagonista di un torneo eccezionale, ad Amburgo in Germania. L’azzurro ha tirato fuori prestazioni di altissimo livello e dimostrato ancora una volta il suo grandissimo talento. Il punto più alto è stato raggiunto proprio in finale, contro un fenomenale Alcaraz. Lo spagnolo si è dimostrato in grandissima forma ed è stato autore di colpi di altissimo livello. L’italiano non è stato da meno, è riusciuto a giocare un tennis molto propositivo e di qualità. Musetti non è riuscito a chiudere ben 5 match point, poi il trionfo al terzo set.

Il primo set si è concluso 4-6 a favore dell’italiano. Nel secondo set tanto equilibrio con lo spagnolo che rischia il ko. Musetti sbaglia troppo, Alcaraz vince al tie-break. Nel terzo e decisivo set l’italiano è più concreto e chiude con un altro 4-6. Quanti soldi ha guadagnato Lorenzo Musetti vincendo il torneo ATP 500 di Amburgo? Il montepremi è particolarmente interessante: stiamo parlando di 331.124 euro per l’azzurro.