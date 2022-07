Quanto ha guadagnato l’Italia con la vittoria della Volleyball Nations League? Il montepremi è milionario

SportFair

L’Italia del volley femminile ha raggiunto un risultato veramente storico. Le azzurre hanno conquistato per la prima volta la Volleyball Nations League, al termine di una finale eccezionale contro il Brasile. La partita non è stata mai in discussione, l’Italia ha messo in mostra una superiorità netta contro una delle squadre più forti in circolazione. La gara si è conclusa sul netto risultato di 3-0 (25-23, 25-22, 25-22). In grande spolvero Egonu e Bosetti, protagoniste di un gioco eccezionale. Il Brasile non è stato mai in grado di reagire, solo nel finale del primo set e nel terzo set.

Quanto ha guadagnato l’Italia con la vittoria della Volleyball Nations League? Il montepremi è importante: un milione di dollari per la squadra vincitrice. Stiamo parlando di circa 990.900 euro. Le atlete potranno fare affidamento su premi decisi internamente. A questa cifra si aggiungono 90.000 dollari (circa 89.200 euro) per le dieci vittorie nella fase preliminare e 8.000 dollari (circa 7.930 euro) per le due sconfitte. In totale 1,088 milioni di euro.