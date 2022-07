Una prima pole stratosferica! Carlos Sainz beffa tutti a Silverstone, Verstappen in prima fila

SportFair

Una qualifica scoppiettante questo pomeriggio sul bagnato di Silverstone. I piloti della Formula 1 hanno battagliato in pista per le migliori posizioni in griglia di partenza del GP che si disputerà domani pomeriggio.

Dopo una lotta al miglior tempo negli ultimi secondi della Q3 è un ottimo Carlos Sainz! Lo spagnolod ella Ferrari è il più veloce a Silverstone e conquista una strepitosa pole position, la sua prima, col tempo di 1.40.983, seguito da Verstappen e Leclerc.

Quarto tempo per il padrone di casa Lewis Hamilton, seguito dal connazionale Norris, settimo Alonso, che si lascia alle spalle Russell e Zhou. Chiuide la top 10 Latifi.

Le parole dei top-3

Sainz: “grazie al pubblico che ha fatto il tifo per me, e grazie a tutti quanti che sono rimasti nonostante la pioggia. E’ stato un bel giro, ma ho faticato tanto con le pozzanghere sulle intermedie, era molto facile perdere la macchina. Alla fine ho messo insieme un giro che non mi è sembrato nulla di speciale ma ho fatto il tempo, ho fatto la pole ed è sorprendente. Il passo c’è stato tutto il weekend, sono sicuro che Max e Charles metteranno pressione ma io farò del mio meglio“.

Verstappen: “nel complesso la macchina ha funzionato molto bene, ma in quest condizioni è sempre una lotteria. Io all’ultimo giro ho avuto la bandiera gialla, ma sono comunque in prima fila, ho una buona macchina per la gara di domani“.

Leclerc: “sono felice per Carlos che ha fatto un ottimo lavoro oggi, peccato per l’ultimo giro dove mi sono girato, ho sbagliato e mi merito il terzo posto, speriamo di poter fare bene domani. Il passo c’è e se facciamo una gara pulita tutto può succedere“.