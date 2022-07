Prime Video, LoL Xmas Special e tanto altro: annunciate le nuove produzioni e acquisizioni italiane

SportFair

Oggi, al Prime Video Presents Italia 2022, tenutosi a Roma, Prime Video ha annunciato oltre 15 nuove produzioni e acquisizioni italiane, tra cui serie, show, film e documentari, offrendo varie anticipazioni sugli Original locali già annunciati. Inoltre, sono stati svelati i talent sportivi che si uniranno alla rosa dei commentatori della UEFA Champions League per la stagione 2022/2023.

Gli annunci di rinnovi di stagione e nuove produzioni Original prodotte in Italia includono LOL Xmas Special: Chi ride è fuori, Dinner Club Stagione 2, Prova Prova Sa Sa, Me Contro Te – La Famiglia Reale, una serie e un film con il comico amato dai fan Lillo Petrolo, un nuovo film con Diego Abatantuono, un documentario con l’artista musicale Mahmood, un documentario sulla leggenda del basket Kobe Bryant, un nuovo film con Maccio Capatonda e una serie di comedy special. Un ricco slate che segna l’intensificarsi dell’impegno di Prime Video e i crescenti investimenti in produzioni italiane di alta qualità, lavorando a stretto contatto con l’industria ed i creativi italiani.

“Oggi abbiamo presentato una serie di progetti eccezionali che sottolineano la forza del nostro impegno nei confronti del pubblico italiano, offrendo la più ampia e migliore selezione di contenuti che si possa trovare”, ha affermato Marco Azzani, Country Director, Prime Video Italia. “Questi entusiasmanti annunci su Original, Exclusive e live sport evidenziano il nostro impegno crescente e continuo verso l’industria audiovisiva italiana, nonché il nostro obiettivo di diventare l’hub di intrattenimento di riferimento per i nostri spettatori in Italia, offrendo un’ampia gamma di contenuti che non solo raggiunga tutti i nostri clienti e incontri le loro passioni, ma che possa attrarre anche nuovi stakeholder, che vedono nel nostro servizio di streaming un’opportunità di crescita”.

“Siamo davvero entusiasti dei nostri Originals in Italia”, ha affermato Georgia Brown, Head of European Originals, Amazon Studios. “Il nostro team italiano, guidato da Nicole Morganti, lavora costantemente per offrire agli spettatori gli show e i film che amano e, grazie alla collaborazione con alcune delle più innovative case di produzione locali e con i migliori talenti creativi siamo certi di poterlo fare. Non vediamo l’ora che il nostro pubblico scopra tutte le novità in arrivo e siamo entusiasti di lavorare con alcuni dei talenti emergenti più promettenti dentro e fuori dallo schermo”.

Con oltre 15 nuove produzioni italiane che si uniscono alla ricca offerta di serie, show, film e documentari locali e globali, oltre allo sport in diretta, un’ampia rosa di canali e lo store con i titoli più recenti disponibili per il noleggio e l’acquisto, Prime Video dimostra di essere l’hub di intrattenimento di riferimento per gli spettatori italiani, offrendo un’ampia scelta con i migliori contenuti e un’esperienza di visione innovativa e unica.

L’evento ha visto la partecipazione di artisti e talenti italiani di primo piano, tra cui Fedez, Lillo, Frank Matano, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Aurora Leone, Kim Rossi Stuart, Anna Foglietta, Gianmarco Tognazzi, Carlotta Antonelli, Leonardo Lodi, Luigi Lo Cascio, i Me Contro Te Sofia Scalia e Luigi Calagna, Fabio Balsamo, Ciro Priello, Salvatore Esposito, Gianluca Leuzzi, Gianluca Tavarelli, Ezequiel Iván Lavezzi e Alessandro Nesta.