Clamorosa pole position Mercedes in Ungheria: Russell beffa le due Ferrari, solo decimo Verstappen

SportFair

Adesso si fa sul serio. Si sono concluse anche le qualifiche del GP d’Ungheria, nuovo appuntamento del campionato di Formula 1. La Ferrari non può permettersi un altro passo falso, in particolar modo Leclerc che ha chiuso l’ultimo gran premio di Francia senza muovere la classifica a causa di un errore del monegasco. Sainz è stato autore di una buona rimonta e la vittoria è stata conquistata da Max Verstappen che è sempre più il candidato principale alle vittoria del campionato.

Le ultime prove libere sono state condizionate dalle condizioni della pista, in qualifica la situazione è nettamente migliorata. Nelle Q1 Hamilton e Russell in grande spolvero, poi Sainz e Verstappen con Leclerc in ritardo. Perez rischia l’esclusione. Nelle Q2 Verstappen e Leclerc vicinissimi, poi Alonso e Sainz, eliminato clamorosamente Perez, out anche Zhou, Magnussen, Stroll e Schumacher. Spettacolo vero nelle Q3. Clamorosa pole di Russell, poi Sainz e Leclerc. Solo decimo Verstappen che ha accusato un problema.

La griglia di partenza del GP d’Ungheria

1ª fila: 1. Russell, 2. Sainz

2ª fila: 3. Leclerc 4. Norris

3ª fila: 5. Ocon, 6. Alonso

4ª fila: 7. Hamilton, 8. Bottas

5ª fila: 9. Ricciardo, 10. Verstappen