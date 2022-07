Pogacar inarrestabile, vince sulla Super Planche des Belles Filles e consolida la maglia gialla: la classifica

SportFair

Grandissimo spettacolo nell’ultima tappa del Tour de France, la settima tappa ha regalato il primo arrivo in salita: 7 km all’8,7% di pendenza media per arrivare in cima a La Super Planche des Belles Filles, l’ultimo chilometro è stato veramente infernale. Tadej Pogacar si è confermato in un momento magico: lo sloveno ha iniziato il forcing, ma si è registrata la risposta di Jonas Vingegaard, Primoz Roglic, Geraint Thomas, Adam Yates.

Pogacar ha tentato un altro scatto, ma Vingegaard ha contrattaccato ai -200 metri. Nel finale lo sloveno si è regalato una splendida vittoria, la seconda consecutiva. Tadej Pogacar resta al comando della classifica generale con 35 secondi di vantaggio sul danese Jonas Vingegaard, il britannico Geraint Thomas è terzo a 1’10”. Damiano Caruso si è staccato quando mancavano 3 km e ora è 18mo a 3’33”.

ORDINE DI ARRIVO SETTIMA TAPPA

Tadej Pogacar (UAE-Emirates)

Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) s.t.

Primoz Roglic (Jumbo-Visma) +12″

Lennard Kamna (Bora Hansgrohe) +14″

Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) +14″

David Gaudu (Groupama-FDJ) +19″

Enric Mas (Movistar) +21″

Romain Bardet (DSM) +21″

Adam Yates (Ineos Grenadiers) +29″

Sepp Kuss (Jumbo-Visma) +41″

La classifica generale

Pogacar (UAE Team Emirates) in 24h43’14”

Vingegaard (Jumbo-Visma) +35″

Thomas (Ineos Grenadiers) +1’10”

A. Yates (Ineos Grenadiers) +1’18”

Gaudu (Groupama-FDJ) +1’31”

Bardet (DSM) +1’32”

Pidcock (Ineos Grenadiers) +1’37”

Powless (Education First) +1’37”

Mas (Movistar) +1’43”

Martinez (Ineos Grenadiers) +1’55”