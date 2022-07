Jasper Philipsen vince la volata sui Campi Elisi! Jonas Vingegaard in trionfo al Tour de France

SportFair

E’ andata in archivio anche l’ultima tappa del Tour de France 2022. La volata finale sui Campi Elisi è stata dominata in lungo e in largo da Jasper Philipsen che si è portato a casa il secondo successo parziale in questa Grande Boucle. Consueta passerella per i vincitori delle varie Maglie, spettacolo della Jumbo-Visma con Jonas Vingegaard in giallo e Wout van Aert in verde. Poi si è infiammata la corsa.

Il tentativo più importante è stato quello di Maximilian Schachmann, Jonas Rutsch ed Ouwain Doull, Olivier Le Gac ed Antoine Duchesne che hanno guadagnato quasi 30 secondi. A 7 chilometri dal termine lo scatto di Tadej Pogacar, seguito dalla coppia formata da Geraint Thomas e Filippo Ganna. Vince Jasper Philipsen, secondo Dylan Groenewegen. Terzo Alexander Kristoff, poi Jasper Stuyven e Peter Sagan.

Una passerella trionfale per il danese Jonas Vingegaard (Jumbo Visma), che è riuscito a strappare dopo due edizioni la maglia gialla allo sloveno Tadej Pogacar, secondo in classifica.

ORDINE DI ARRIVO VENTUNESIMA TAPPA

1. Jasper Philipsen 2h58’32”

2. Dylan Gronewegen s.t.

3. Alexander Kristoff s.t