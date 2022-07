Inizia l’ultima settimana di sfide al Tour de France! Oggi la Carcassonne-Foix: percorso e altimetria della 16ª tappa

SportFair

Dopo una giornata di pausa, il Tour de France riparte, oggi, per l’ultima settimana di pedalate in vista dell’arrivo di domenica sugli Champs Elysèe. I corridori perdaleranno oggi da Carcassonne a Foix, per 178.5 km.

L’ultimo arrivo di tappa nel centro di Foix dopo aver scalato il ripido Mur de Péguère ha visto Warren Barguil battere Nairo Quintana, Alberto Contador e Mikel Landa nella tappa 13 nel 2017. Questo dato fa pensare che grandi nomi potrebbero essere di nuovo in lizza nel capoluogo della Ariège.

Oggi i ciclisti in gara nella Grande Boucle affronteranno la prima tappa dei Pirenei: una buona opportunità per i corridori in fuga, con Vingegaard e Pogacar che si studieranno e si guarderanno a vicenda considerando che le rispettive squadre sono rimaste con sei corridori ciascuno e quindi potrebbero risparmiare le energie in vista delle montagne dei prossimi giorni.

La tappa odierna presenta quattro GPM, due dei quali, il Port de Lers e il Mur de Peguere, di prima categoria.