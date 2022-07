Da Bourg D’Oisans a Saint Etienne: percorso e altimetria della 13ª tappa del Tour de France

SportFair

I ciclisti in gara al Tour de France salutano le Alpi: dopo quattro tappe di montagna i corridori si preparano ad una nuova sfida, con delle salite che non sembrano destinate a rimescolare la classifica generale, che vede Vingegaard in testa.

La 13ª tappa della Grande Boucle porterà i corridori da Le Bourg D’Oisans a Saint Etienne, attraverso un percorso di 192.6 km. Tadej Pogacar, secondo assoluto, ha promesso che userà ogni giorno per recuperare il tempo perso al col du Granon.

È una giornata tipo per i fuggitivi, anche se i velocisti, dopo la terza tappa in Danimarca aveano commentato che la loro prossima opportunità sarebbe stata proprio la 13ª tappa.

Fabio Jakobsen e Dylan Groenewegen che hanno già trovato la strada per la gloria in questo Tour de France sono sopravvissuti coraggiosamente alle Alpi e cercheranno di dire la loro, anche se sono consapevoli che Wout van Aert è quasi imbattibile nella competizione a punti quest’anno. Caleb Ewan è un altro velocista di alto livello che potrebbe cercare di rendersi protagonista.