Riparte il Tour de France, da Morzine a Megève: percorso e altimetria della 10ª tappa

Dopo una giornata di riposo, i corridori in gara al Tour de France 2022 sono pronti per tornare in sella alle loro bici e affrontare la seconda, tosta, settimana di sfide per le strade francesi. Tadej Pogacar è leader della Grande Boucle, con 8 corridori a meno di due minuti.

I ciclisti pedaleranno oggi per 148 km da Morzine a Megève: una tappa che non presente salite troppo impegnative e ripide, la più complicata è di seconda categoria. Sembra che la frazione odierna vedrà un nuovo attacco di corridori non in lotta nella classifica generale.