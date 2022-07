Oggi una possibile fuga da lontano, ma Pogacar tiene gli occhi aperti: percorso e altimetria dell’8ª tappa del Tour de France

SportFair

Dopo la strepitosa vittoria di ieri di Pogacar a La Super Planche des Belles Filles, i corridori in gara al Tour de France si preparano ad una nuova tosta frazione, l’ottava dell’edizione 2022 della Grande Boucle. Si tratta di un assaggio del percorso dei Giochi Olimpici, poichè l’arrivo in salita a Losanna, sede del Comitato Olimpico Internazionale, chiamata côte du Stade olympique, arriva al termine di una salita di 4,8 km con una pendenza media del 4,6%.

È un giorno perfetto per una fuga da lontano. Dopo aver vinto due tappe di fila e aver allungato il suo vantaggio nella classifica generale, Tadej Pogacar sarà ansioso di lasciare andare un gruppo, a condizione che non includa nessun ciclista che sia a cinque minuti di distanza in classifica generale. Sarà difficile fare la mossa giusta poiché gran parte del gruppo vedrà questa tappa come un’enorme opportunità per correre per la gloria in una gara già dominata dal campione in carica. Per una volta, forse, per Pogacar la cosa più importante non è vincere ma partecipare… anche se è un altro tipo di arrivo in salita.