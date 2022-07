Inizia oggi il Tour de France: altimetria, percorso e favoriti della cronometro di Copenaghen

SportFair

E’ tutto pronto per il Tour de France 2022. La Grande Boucle inizia oggi e regalerà spettacolo puro per le strade danesi prima (le prime tre tappe si terranno in Danimarca) e francesi poi. Alla vigilia della partenza non sono mancati i colpi di scena, tra forfait per Covid e perquisizioni in hotel, ma sarà sicuramente la battaglia in strada a rendere tutto più speciale.

Il 109° Tour de France inizia con una cronometro individuale di 13,2 km su un percorso panoramico che mostra la Sirenetta, il palazzo reale di Amalieborg e il municipio di Copenaghen. Dieci corridori indosseranno una maglia distintiva: il campione del mondo Filippo Ganna, che è anche campione italiano, il campione europeo Stefan Küng e i campioni nazionali Felix Grossschartner (Austria), Dani Martinez (Colombia), Jan Tratnik (Slovenia). ), Lennard Kämna (Germania), Bauke Mollema (Paesi Bassi), Toms Skujins (Lettonia), Bob Jungels (Lussemburgo) e Maciej Bodnar (Polonia).

Il percorso della tappa odierna sembra fatto su misura per Ganna, ma si aspetta una forte concorrenza da Wout van Aert, e anche da Stefan Bissegger, Geraint Thomas, l’ultimo vincitore di una cronometro inaugurale al Tour de France (a Düsseldorf, 2017) e i favoriti di casa Kasper Asgreen, Mads Pedersen, Mikkel Bjerg e Magnus Cort, mentre i contendenti alla classifica generale, Tadej Pogacar e Primoz Roglic, inizieranno il loro duello di tre settimane in una specialità in cui sono entrambi molto bravi. Pogacar ha vinto la prima cronometro del Tour de France lo scorso anno e Roglic è il campione olimpico.

Il primo corridore partirà alle 16.00 mentre l’ultimo arrivo è previsto per le 19.10.