Cinque GPM e un arrivo insidioso: percorso, altimetria e favoriti della Saint-Etienne-Mende al Tour de France

SportFair

E’ alta l’attesa in vista della 14ª tappa del Tour de France, si entra sempre più nel vivo. Si partirà da Saint-Etienne con arrivo, dopo 192,5 km, a Mende. La tappa di oggi sarà molto movimentata, previsti ben cinque GPM, quattro di terza categoria e uno di seconda. Attesa per la Côte de la Croix Neuve (3 km al 10,2%), in prossimità dell’arrivo e sarà sicuramente battaglia per i big in corsa per la classifica generale. Presente anche un traguardo volante, quello di Yssingeaux dopo 50,7 km.

E’ grande attesa per lo scontro tra i primi due della classifica generale. Sembra un percorso su misura per Tadej Pogacar, ma Jonas Vingegaard è in grado di gestire al meglio la frazione. Il terzo incomodo è Geraint Thomas, supportato da Tom Pidcock e Adam Yates. L’Italia spera in un attacco di Giulio Ciccone e Damiano Caruso, ma occhio anche ad Andrea Bagioli.