Lacapelle-Marival a Rocamadour, l’ultima sfida prima della passerella finale: percorso, altimetria e favoriti della 20ª tappa del Tour de France

Il Tour de France è ormai agli sgoccioli e la situazione è indirizzata. E’ arrivato il momento della 20ª tappa, si tratta dell’ultima sfida prima della passerella finale. Oggi è in programma la cronometro individuale da Lacapelle-Marival a Rocamadour. Si tratta di una cronometro pianeggiante di 40,4 chilometri con un finale movimentato. Dopo 30 km per specialisti puri spazio a Côte de Magès, di 1,6 chilometri al 4,7% e, prima dell’arrivo, la Côte de l’Hospitalet di 1,5 chilometri al 7,8% di pendenza media.

Il favorito numero uno per la vittoria è Wout van Aert, in grande forma fino a due giorni fa e in fuga sui Pirenei, riuscendo a staccare tutti e lanciando il proprio capitano verso il successo ad Hautacam. Chance anche per Filippo Ganna, l’ultima chance azzurra di poter vincere una tappa in questo Tour de France. Si preannuncia anche battaglia, nonostante la situazione praticamente già decisa, tra la Maglia Gialla Jonas Vingegaard e la Maglia Bianca Tadej Pogacar. Infine Geraint Thomas.