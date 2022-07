Dramma per Pauline Peyraud-Magnin: morta l’ex compagna del portiere della Juventus femminile

SportFair

E’ in corso l’Europeo femminile e una squadra in grado di togliersi grandi soddisfazioni è la Francia. Nel frattempo una notizia ha sconvolto la competizione. Pauline Peyraud-Magnin, portiere della Juventus e della nazionale francese si è dimostrata molto affidabile. E’ scesa in campo nelle prime due partite dell’Europeo in Inghilterra. Gli ultimi giorni della francese sono stati condizionati da una notizia: è morta Camille Nell, la ex compagna è stata trovata senza vita nella casa di Torino che le due ragazze condividevano. Secondo quanto riportato da L’Equipe, la relazione tra Pauline e Camille si sarebbe interrotta poche settimane prima della tragedia.

Gli inquirenti, interpellati dall’Afp, hanno dichiarato che “l’indagine è in corso e resta coperta dal segreto”. Enrico Arnaldi di Balme, sostituto procuratore di Torino, ha aggiunto che “le richieste della famiglia sono state, per quanto possibile, soddisfatte. Il mio servizio ha operato, fin dall’inizio, in stretta collaborazione con il consolato francese a Milano”.

“Non abbiamo commenti da fare su tutto ciò che riguarda la vita privata di Pauline”, ha riferito all’Afp l’agenzia che gestisce gli interessi e l’immagine della francese. La federazione, secondo quanto riportato da Le Parisien, “non commenterà questo episodio che appartiene alla vita privata di un giocatore”.