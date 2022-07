La partenza della sprint qualifying in Austria: che battaglia Leclerc-Sainz! | VIDEO

SportFair

E’ iniziato il gran premio in Austria, emozioni nella sprint qualifying in Formula 1. La stagione continua a regalare grande spettacolo, il duello tra Red Bull e Ferrari è sempre più avvincente. L’ultima gara si è conclusa con la vittoria di Sainz e Leclerc ha rosicchiato qualche punto a Max Verstappen. In Austria Verstappen ha conquistato la pole position della sprint qualifying, poi le due Ferrari.

Subito colpi di scena in partenza per Alonso e Zhou, due giri di formazione a causa del problema per il pilota cinese. In partenza scatto di Verstappen che si conferma in prima posizione, battaglia in casa Ferrari. Sainz supera Leclerc, poi il controsorpasso del monegasco. Verstappen, Leclerc, Sainz è la classifica dopo i primi giri. Poi un altro duello durissimo, Leclerc conferma la seconda posizione su Sainz.