Sainz difende la posizione nella partenza-bis, poi l’errore del ferrarista e foratura di Verstappen | VIDEO

E’ successo veramente di tutto in avvio del gran premio di Formula 1 a Silverstone. In pole position è partito Sainz, poi Verstappen e Leclerc. L’olandese beffa Sainz e Hamilton supera Leclerc. Poi un gravissimo incidente: coinvolte la Mercedes di Russell, la Williams di Albon e l’Alfa Romeo di Zhou. Danni anche per l’AlphaTauri di Tsunoda. Bruttissimo l’incidente per Zhou, l’auto si è ribaltata ed è finita fuori pista. Il pilota è in buone condizioni.

Poi una nuova partenza. Ottimo scatto di Sainz che riesce a mantenere la prima posizione. Cattivissimo Leclerc che lotta con Perez, contatto e ala danneggiata. Poi tentativo del ferrarista su Verstappen, l’olandese si difende con i denti. Sainz, Verstappen e Leclerc è la classifica. Poi l’errore di Sainz che finisce fuori pista, Verstappen si porta in testa. Colpo di scena al dodicesimo giro, problema per l’olandese e foratura. Il pilota della Red Bull rientra, primo Sainz e secondo Leclerc. L’olandese è lentissimo, grossi problemi nella monoposto dell’olandese.