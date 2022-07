Russell sconvolto dall’incidente di Zhou: “quando è volato verso la folla è stato spaventoso”

SportFair

Il Gp di Gran Bretagna di F1, andato in scena ieri pomeriggio sul circuito di Silverstone, ha regalato spettacolo, ma non sono mancati i ciolpi di scena e i momenti di paura, come quello vissuto al via con l’incidente tra Russell, Albon e Zhou.

Per il cinese dell’Alfa Romeo, la cui monoposto è stata sparata a tutta velocità, a testa in giù, fuori pista, si è temuto il peggio, ma grazie all’Halo Zhou è uscito indenne dalla sua vettura.

Un volo che non ha lasciato indifferente proprio nessuno, nemmeno Russell, che è subito uscito dalla sua monoposto per correre in direzione di quella di Zhou per accertarsi delle sue condizioni.

“Sono contento di sapere che Zhou stia bene dopo questo orribile incidente, noi abbiamo giocato d’azzardo partendo con le gomme hard, ma non c’era grip e sono stato inghiottito da tutte le macchine subito dopo la partenza. Sono stato toccato da dietro, ho visto l’on board ed è molto difficile quello scenario, perché succedono un sacco di cose tutte nello stesso momento. Vedere la macchina di Zhou volare via è stato spaventoso, sono andato subito a vedere se stava bene. Quando è volato verso la folla è stato spaventoso. Conosciamo il pericolo del motorsport e oggi sono stati evidenziati. Shockato? Sì. Ho tante emozioni addosso. Era la gara di casa. Ero davvero entusiasta di poter gareggiare a Silverstone”, ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport F1.