Piquet, la situazione peggiora! Spunta il VIDEO dell’intervista: commenti omofobi nei confronti di Hamilton

Nelson Piquet è finito nella bufera qualche giorno fa per un’audio estrapolato da un’intervista dello scorso anno, nella quale usava epiteti razzisti nei confronti di Lewis Hamilton. Dopo l’intervento della F1 e della Mercede e le parole del pilota britannico stesso, l’ex pilota ha voluto fare chiarezza, scusandosi anche con Hamilton e spiegando che si è trattato di un errore di traduzione.

Nelle ultime ore sta circolando il video dell’intervista di Piquet e la situazione, anzichè migliorare, sta peggiorando. Dal video, infatti, emergono nuove frasi non proprio gradevoli per le quali l’ex pilota di F1 oltre che razzista, adesso è definito anche omofobo.

“Keke? Era uno st**nzo, non aveva alcun valore. Come suo figlio, Nico. Ha vinto un campionato, ma il n***etto deve aver da*o un po’ troppo il *ulo in quel periodo e quindi non ha guidato bene”, queste le parole riportate sull’account Twitter Metropoles e dalla testata brasiliana Grande Premio.