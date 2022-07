Binotto duro in Ungheria, il team principal Ferrari non vuole parlare di errori di strategia: “la macchina non aveva il passo”

SportFair

Disastro Ferrari oggi al Gp dell’Ungheria. Il team di Maranello non è riuscito a brillare con i suoi piloti, Sazin e Leclerc, che hanno chiuso la loro gara rispettivamente al quarto e sesto posto la gara ungherese vinta da Max Verstappen.

Una gara amara, durante la quale a creare problemi non è stata solo la strategia, come spiegato da Mattia Binotto. Il team prinncipal Ferrari, infatti, si è mostrato serio e duro ai microfoni Sky, e non ha voluto parlare di errori di strategia.

“Credo che tutti aspettavamo un risultato diverso, penso che di base non sono problemi di strategia ma di una macchina che oggi non andava. Quando la macchina non funziona puoi mettere la gomma che vuoi ma non funziona, se oggi la macchina ci fosse stata oggi non saremmo qui a parlare di scelte di gomme. Oggi non ha funzionato tutto, ma di base la macchina non ci ha dato quel respiro per fare quello che volevamo“, ha affermato.

“Prima di tutto cerchermo di analizzare perchè la macchina non aveva il passo. Oggi la macchina non ha funzionato per come l’abbiamo vista venerdì e come l’abbiamo vista ad inizio stagione. Di base cè questo ed è questo che dobbiamo analizzare, qualcosa non ha funzionato. Io oggi per prima analizzo la prestazione della macchina, poi penso alla strategia. La scelta delle gomme bianche non è sicuramente quella giusta“, ha ammesso alla fine.