A fuoco la Ferrari di Sainz, le parole dello spagnolo: “non arrivava nessun marshal”

SportFair

Gp d’Austria amaro per Carlos Sainz. Dopo la vittoria della scorsa domenica a Silverstone, lo spagnolo della Ferrari è stato costretto al ritiro oggi al Red Bull Ring per un problema al motore, che ha causato un incendio sulla monoposto.

“Non ho avuto nessun sentore del problema, è successo tutto all’improvviso. Sapevo che c’era il fuoco grazie agli specchietti, ma non arrivava nessun marshal per bloccare la macchina quando andava indietro. Per questo non riuscivo a scendere, poi ho deciso di saltare fuori perché c’era troppo fuoco”, ha dichiarato ai microfoni Sky Carlos Sainz.

“Sicuramente c’è qualcosa da guardare. Abbiamo avuto dei problemi per tutta la stagione, ma la macchina è veloce e oggi sarebbe stata una doppietta Ferrari abbastanza facile. Ci sono degli aspetti positivi, ma dobbiamo analizzare quelli negativi per essere sicuri che non succedano così spesso. È un po’ la storia della mia stagione. È difficile prendere un’inerzia positiva. Quasi vincere a Monaco, quasi vincere in Canada, vincere a Silverstone e fare secondo qui ti metterebbe in lotta per il campionato, ma purtroppo succedono queste cose ed è un po’ il film del mio Mondiale per ora”, ha concluso.