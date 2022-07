Paltrinieri non si ferma più: trionfo nella 10 km alle World Series 2022 di Parigi

SportFair

Un altro grandissimo risultato per Gregorio Paltrinieri, sempre più in grande forma. A Parigi è andata in scena la tappa delle World Series di nuoto di fondo e si è registrato un altro successo dell’atleta italiano. L’azzurro, reduce da grandi prestazioni ai Mondiali di Budapest, si è confermato ancora una volta il più forte. Paltrinieri, con il solito scatto nell’ultimo giro, si è andato a prendere la 10 km parigina con il crono di 1:51:37.85, poi l’ungherese Kristóf Rasovszky e l’australiano Nicholas Sloman.

A completare la Top 5 David Betlehem a 5.10 e l’azzurro Andrea Manzi a 5.83. Inoltre Matteo Furlan ha concluso ottavo a 10.86.

Nella prova femminile grande prestazione di Ginevra Taddeucci che si è classificata al terzo posto. La toscana ha tentato lo scatto con la brasiliana Ana Marcela Cunha e l’olandese Sharon van Rouwendaal. L’italiana si è accontentata del terzo posto. Sesto posto per Barbara Pozzobon a 6.75, mentre Martina De Memme ha concluso 15ma a 28.94.