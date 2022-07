Palermo Open, il tabellone è di lusso: Martina Trevisan è testa di serie numero 1, le altre azzurre in campo

SportFair

Sono dieci le italiane in corsa tra wild card e qualificate e Martina Trevisan come testa di serie numero 1: è quasi tutto pronto per il Palermo Ladies Open, Wta 250 al via sabato con le qualificazioni. Non parteciperà Tatjana Maria, la mamma che ha emozionato Wimbledon, costretta a fermarsi per infortunio: “ma questo è un segno che qui vengono anche le grandi, e portiamo fortuna. La Kontaveit, finalista del 2020, è arrivata ad essere n.2 del mondo, e anche la Collins è top ten e finalista all’Australian Open. Insomma, scopriamo anche talenti”, ha detto il direttore del torneo Oliviero Palma.

In campo anche altre protagoniste come la francese Caroline Garcia o la cinese Shuai Zhang. “Ma ci potrebbe essere ancora qualche sorpresa”. Le wild Card messe a disposizione della Fit sono andate alle tenniste azzurre: “la Federazione ha assegnato gli inviti per il tabellone principale ad Elisabetta Cocciaretto e Lucrezia Stefanini, mentre noi rimaniamo legati a Sara Errani che ha dimostrato di essere ancora molto competitiva vincendo domenica scorsa il Wta 125 di Contrexeville, in Francia. Saranno, pertanto, ben 6 le azzurre (oltre a Trevisan, Cocciaretto, Stefanini ed Errani, ci sono anche Paolini e Bronzetti) nel tabellone principale ovvero una pattuglia in grado di puntare a fare tanta strada”, conclude Palma.

La WC per le qualificazioni è andata a Dalila Spiteri, le altre sono state assegnate dalla Fit a Lisa Pigato, Nuria Brancaccio e Matilde Paoletti. L’inizio è previsto per sabato 16.